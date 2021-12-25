Путин и Лукашенко обсудят военное сотрудничество

Президент России Владимир Путин и белорусские лидер Александр Лукашенко обсудили по телефону сотрудничество двух стран в оборонной сфере, сообщил Telegram-канал «Пул Первого».
Лукашенко и Путин поговорили по телефону, обсудив программу мероприятий в Санкт-Петербурге, а также актуальные темы сотрудничества Беларуси и России в оборонной сфере, отмечается в сообщении.
Ранее стало известно, что Лукашенко 28-29 декабря совершит рабочий визит в Россию для участия в неформальном саммите СНГ, на второй день поездки запланирована встреча с Путиным, на которой предполагается обсудить актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества.
На неформальной встрече лидеры стран СНГ подведут итоги председательства Белоруссии в Содружестве в этом году, обменяются мнениями по решению общих актуальных проблем, обсудят дальнейшие меры по повышению эффективности сотрудничества стран СНГ.
UynachalnicaА кто им позволил все это со своей перестройкой и гласностью?
MuzykantПаразитам всегда хорошо живётся.
DrronumТакая молодая, а уже скоро как у Брежнева вся грудь в медалях будет - молодец!
AlhazredТы как всегда в мире своих бредовых представлений. Горбачев - диктатор? Я тебя умоляю... А уж про шушеру...