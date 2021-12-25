Путин и Лукашенко обсудят военное сотрудничество

Президент России Владимир Путин и белорусские лидер Александр Лукашенко обсудили по телефону сотрудничество двух стран в оборонной сфере, сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко и Путин поговорили по телефону, обсудив программу мероприятий в Санкт-Петербурге, а также актуальные темы сотрудничества Беларуси и России в оборонной сфере, отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что Лукашенко 28-29 декабря совершит рабочий визит в Россию для участия в неформальном саммите СНГ, на второй день поездки запланирована встреча с Путиным, на которой предполагается обсудить актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества.

На неформальной встрече лидеры стран СНГ подведут итоги председательства Белоруссии в Содружестве в этом году, обменяются мнениями по решению общих актуальных проблем, обсудят дальнейшие меры по повышению эффективности сотрудничества стран СНГ.