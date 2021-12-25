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Путин и Лукашенко обсудят военное сотрудничество

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин и белорусские лидер Александр Лукашенко обсудили по телефону сотрудничество двух стран в оборонной сфере, сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко и Путин поговорили по телефону, обсудив программу мероприятий в Санкт-Петербурге, а также актуальные темы сотрудничества Беларуси и России в оборонной сфере, отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что Лукашенко 28-29 декабря совершит рабочий визит в Россию для участия в неформальном саммите СНГ, на второй день поездки запланирована встреча с Путиным, на которой предполагается обсудить актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества.

На неформальной встрече лидеры стран СНГ подведут итоги председательства Белоруссии в Содружестве в этом году, обменяются мнениями по решению общих актуальных проблем, обсудят дальнейшие меры по повышению эффективности сотрудничества стран СНГ.

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Политика #Мир #Россия
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Uynachalnica

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Drronum

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Ты как всегда в мире своих бредовых представлений. Горбачев - диктатор? Я тебя умоляю... А уж про шушеру...
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