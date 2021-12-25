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#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Поклонники S.T.A.L.K.E.R. 2 нашли тайное послание разработчиков

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © GSC Game World

Энтузиасты разгадали тайное послание создателей S.T.A.L.K.E.R. 2 спустя полгода после появления первой части шифра, воссоздав уникальный скриншот с загадочной надписью.

Первый пост появился 2 июля 2021 года, в нем пользователи нашли архив с двумя фрагментами картинки, а также отсылки к следующим частям. Чтобы получить все изображение, потребовалось найти 12 скрытых частей изображения.

Последняя часть была обнаружена 24 декабря в зашифрованных комментариях под видео. На тайном скриншоте видна старая техника и остов автобуса, стоящий на обочине возле остановки. При этом сталкер на изображении держит послание с шифром, который еще предстоит разгадать.

Фото: © Rentgen

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 запланирован на 28 апреля 2022 года, при этом игра уже доступна для предварительного заказа. Шутер также выйдет на Xbox Series X/S, где на три месяца станет эксклюзивом.

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Игры #Экшены
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