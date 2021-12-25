Американский военный унизил Байдена в прямом эфире

Американский военный во время новогоднего поздравления президента США Джо Байдена произнес фразу, которая является завуалированной критикой главы государства.

Инцидент произошел во время ежегодного общения президента США и его супруги с детьми и военными Командования воздушно-космической обороны Северной Америки, которые отслеживали перемещения Санта-Клауса в канун католического Рождества.

Один из участников мероприятия завершил беседу своей семьи с четой Байденов словами «Вперед, Брэндон» (Let's go, Brandon), которые в США с недавних пор обозначают завуалированную фразу «К черту Джо Байдена», передает Fox News.

Высказывание появилось после недавних гонок NASCAR, когда корреспондент телеканала NBC брала интервью у гонщика Брэндона Брауна, который тогда выиграл свой первый заезд в Алабаме.

В ходе беседы со стороны зрительских трибун стали слышаться возгласы с ругательным высказыванием в адрес Байдена. Журналистика не растерялась и невозмутимо заявила, что публика скандирует «Вперед, Брэндон».

Примечательно, что Байден после произнесенной собеседником фразы ответил, что согласен с этой фразой, и затем спросил, где живет военный, однако тот ничего не ответил. Президент США предположил, что прямой эфир прервался.