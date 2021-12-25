Космический телескоп James Webb вывели на орбиту

Тяжелая ракета Ariane 5 с орбитальным телескопом James Webb успешно стартовала в субботу с космодрома Куру, следует из трансляции на YouTube.

Через 27 минут после старта телескоп отделился от второй ступени и приступил к развертыванию солнечной батареи. После этого James Webb проведет первую коррекцию траектории с помощью собственных двигателей.

Космическому телескопу предстоит перелет к гало-орбите вокруг второй точки Лагранжа в системе Солнце — Земля, где он будет работать. Полное развертывание займет 29 дней, при этом наиболее сложным этапом станет раскрытие основного зеркала и теплового щита.

James Webb станет самым мощным телескопом человечества. Орбитальную обсерваторию проектировали и строили с участием 17 стран на протяжении более 20 лет. Стоимость телескопа превысила десять миллиардов долларов.