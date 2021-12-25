Объявлен победитель 22‑го сезона «Битвы экстрасенсов»

Финал 22-го сезона «Битвы экстрасенсов» состоялся неделю назад, но в эфире ТНТ официально объявили победителя в субботу, 25 декабря.

До финала дошли четыре экстрасенса, что за последние сезоны проекта стало нормой. За синюю руку (символ победителя шоу) боролись ясновидящая Линда Хевард-Миллс, любовная ведьма Ольга Якубович, чернокнижник Влад Череватый и колдун Максим Левин.

Победителя выбирали зрители с помощью смс-голосования. Больше всего голосов отдали Максиму Левину. Колдун стал победителем проекта.

Левин в одном из выпусков чуть не покинул проект. Наблюдатели отправили его фото в черный конверт после проваленного испытания. Но ведущий Марат Башаров дал ему шанс, и предложил пройти дополнительное задание. Левин справился и больше в «Битве» не оступался.

На втором месте Влад Череватый, третье место досталось Ольге Якубович, а четвертое место заняла Линда Хевард-Миллс. Голоса зрителей среди финалистов распределились следующим образом:

Максим Левин – 45,5%

Влад Череватый – 31,5%

Ольга Якубович – 16%

Линда Хевард-Миллс – 6,5%

В 22-м сезоне «Битвы экстрасенсов» имя победителя не просочилось в соцсети до эфира шоу на ТНТ, как это было в предыдущих сезонах. Было очевидно, что борьба за победу развернется между мужчинами, но явного фаворита, учитывая харизму обоих, не было.