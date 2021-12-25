Российский флот получит стратегическую подлодку

Стратегическая атомная подводная лодка «Генералиссимус Суворов» проекта «Борей-А» выведена из эллинга на предприятии «Севмаш» в Северодвинске для спуска на воду.

Специальная транспортная система перемещает огромный подводный крейсер в сторону плавучего дока со скоростью три метра в минуту, пишет «Российская газета». Перед этим командир экипажа капитан I ранта Виктор Артемов разбил о корпус символическую бутылку шампанского.

21 декабря ВМФ России получил две новые атомные подводные лодки — проекта 885М («Ясень-М») «Новосибирск» и проекта 955А («Борей-А») «Князь Олег». Церемония приема субмарин в состав флота прошла с участием президента РФ Владимира Путина.

Глава государства напомнил, что «Князь Олег» оснащен баллистическими ракетами «Булава», а многоцелевой подводный крейсер «Новосибирск» — крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс». Подлодки пополнят состав Тихоокеанского флота.

Серия атомных подводных крейсеров четвертого поколения проекта «Борей» и «Борей-А», вооруженных межконтинентальными баллистическими ракетами «Булава», станут основой морских стратегических ядерных сил на ближайшие десятилетия.