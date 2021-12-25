Второй за неделю гипермаркет «Лента» загорелся в Томске

Пожар в отделе пиротехники магазина «Лента» на улице Пушкина произошел в Томске, посетители и сотрудники гипермаркеты были эвакуированы, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

В ликвидации пожара задействовали четыре специализированных машины. После локализации возгорания пожарным удалось потушить огонь в течение нескольких минут, отмечается в сообщении. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

Это уже второй пожар в магазине «Ленты» в Томске за неделю. Первый инцидент произошел 21 декабря, площадь возгорания составила более 9 тысяч квадратных метров. Причиной пожара стал поджог в отделе пиротехники.

Поджигателем оказался сотрудник подрядной организации гипермаркета, его задержали и арестовали на два месяца. Ущерб «Ленты» от пожара предварительно оценили в 3 миллиарда рублей.