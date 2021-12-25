Попытка Зеленского связаться с Путиным провалилась

Президент Украины Владимир Зеленский в этом году неудачно пытался созвониться с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщил глава офиса украинского лидера Андрей Ермак.

При этом он уточнил, что Зеленский никогда не звонит туда, где он не уверен, что его звонка ждут. Однако с Путиным попытка установить контакт провалилась, при этом Ермак утверждает, что уже не помнит, по какой причине разговор не состоялся.

Представитель украинского президента отметил, что Зеленский готов к переговорам и встрече с российским лидером, однако признал, что конкретной даты, когда это может произойти, пока нет. По его словам, переговоры состоятся, когда Путин будет «готов разговаривать».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщал, что никаких конкретных предложений от Киева о встрече Путина и Зеленского Москва не получала. Более того, нет ясности относительно возможной повестки таких переговоров.