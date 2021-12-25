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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Горбачев только сейчас нашел способ спасения СССР

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Spicules / Attribution License

Первый советский президент Михаил Горбачев назвал единственный способ, который мог бы спасти СССР после августовского путча 1991 года. Политик заявил, что сохранить страну можно было путем создания Союза Суверенных Государств.

«Мы сначала недооценили масштаб и глубину проблем межнациональных отношений, отношений центра и республик. Не сразу пришли к выводу, что Союз нуждается в обновлении», — сказал Горбачев в интервью ТАСС.

По его словам, целью властей СССР было «создание реальной федерации с реальным суверенитетом республик, которые передают центру часть полномочий». Горбачев уверен, что такой союз был бы жизнеспособным.

Союз Суверенных Государств мог бы стать конфедеративным государством с максимально широкими полномочиями республик. Так, они могли бы войти в ООН самостоятельно, тогда как Союз сохранил бы место в Совете Безопасности.

СССР распался после заключения в декабре 1991 года Беловежских соглашений руководителями РСФСР, Украинской и Белорусской ССР. При этом не все советские республики поддерживали распад единого государства.

Тема: Бывший СССР
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Политика #Россия
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