Забайкалье получит деньги на улучшение инфраструктуры

Забайкальский край вошел в число регионов Дальнего Востока, которые получат средства на улучшение инфраструктуры из федерального бюджета, сообщила в субботу пресс-служба краевого правительства.

Финансовую поддержу получат шесть регионов. Кроме Забайкалья это Чукотка, Якутия, Камчатска, Приморье и Хабаровский край. Всего между ними будет распределено 5,5 миллиарда рублей.

Средства из федерального бюджета потратят на строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры ТОР: здания в промышленных парках и автодороги, присоединение к электро и газосетям, подводка к инженерным коммуникациям.

«Эти меры станут серьезным стимулом для ускорения социально-экономического развития Дальнего Востока», — сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.