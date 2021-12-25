НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Авиа #Гео #ЧП

Забайкалье получит деньги на улучшение инфраструктуры

Источник:
Sibnet.ru
153 0
Фото: © пресс-служба Забайкальского края

Забайкальский край вошел в число регионов Дальнего Востока, которые получат средства на улучшение инфраструктуры из федерального бюджета, сообщила в субботу пресс-служба краевого правительства.

Финансовую поддержу получат шесть регионов. Кроме Забайкалья это Чукотка, Якутия, Камчатска, Приморье и Хабаровский край. Всего между ними будет распределено 5,5 миллиарда рублей.

Средства из федерального бюджета потратят на строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры ТОР: здания в промышленных парках и автодороги, присоединение к электро и газосетям, подводка к инженерным коммуникациям.

«Эти меры станут серьезным стимулом для ускорения социально-экономического развития Дальнего Востока», — сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Еще по теме
Новогодний миллиард: какие шансы выиграть джекпот «Русского лото»
Путин поручил пересмотреть северные надбавки ученым
Центробанк заблокирует покупку криптовалют
Аналитик оценил вероятность отказа от доллара в мире
смотреть все
Забайкалье #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Забайкалье получит деньги на улучшение инфраструктуры
Дело умершего кузбасского миллиардера Щукина закрыто
МС-21 с крылом из российских композитов совершил первый полет
Открытки от известных новосибирцев раздадут в центре города
Самое популярное
Игра Cyberpunk 2077 получила полноценное метро
Названы десять худших игр 2021 года
Путин заявил, что России больше некуда отступать
Гигантские небесные озера открыли ученые
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин поручил пересмотреть северные надбавки ученым
Российские военные выпустили ракеты «Циркон» залпом
МС-21 с крылом из российских композитов совершил первый полет
Центробанк заблокирует покупку криптовалют
Мультимедиа
Азбука новогоднего стиля: выбираем цвета для елки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Самое обсуждаемое
64
Путин заявил, что России больше некуда отступать
27
США задумались над запретом на поставку смартфонов в Россию
22
США не согласятся с требованиями России по НАТО
18
Песков назвал антипрививочников «опасными дураками»
17
Госдума окончательно отменила техосмотр
Sibnet.Ru