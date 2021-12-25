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Обнаружен «подпольный» путь распространения коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NIAID

Ученые из американского Университета штата Огайо нашли «подпольный» путь распространения коронавирусной инфекции, сообщается на сайте образовательного учреждения.

Исследователи выяснили, что SARS-CoV-2 в некоторых случаях для уклонения от антител ограничивает высвобождение вирусных частиц, оставаясь внутри клеточных стенок и распространяясь между клетками.

Специалисты отмечают, что фактически это «подпольная» форма передачи. В результате SARS-CoV-2 может эффективно распространяться от клетки к клетке, потому что иммунитет хозяина практически не блокирует его.

Если коронавирус распространяется по клеткам, то эффективность антител значительно снижается, предупреждают авторы открытия.

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Uynachalnica

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Иркут 69

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Muzykant

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колобок11

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