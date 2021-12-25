Обнаружен «подпольный» путь распространения коронавируса

Ученые из американского Университета штата Огайо нашли «подпольный» путь распространения коронавирусной инфекции, сообщается на сайте образовательного учреждения.

Исследователи выяснили, что SARS-CoV-2 в некоторых случаях для уклонения от антител ограничивает высвобождение вирусных частиц, оставаясь внутри клеточных стенок и распространяясь между клетками.

Специалисты отмечают, что фактически это «подпольная» форма передачи. В результате SARS-CoV-2 может эффективно распространяться от клетки к клетке, потому что иммунитет хозяина практически не блокирует его.

Если коронавирус распространяется по клеткам, то эффективность антител значительно снижается, предупреждают авторы открытия.