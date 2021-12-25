Wink пополнят восемь крупных кинопремьер

Видеосервис Wink представил восемь фильмов и сериалов, которые пополнят коллекцию онлайн-кинотеатра к Новому году.

Откроют линейку премьер рождественские картины. 24 декабря в видеосервисе уже появился третий сезон британского ситкома «Призраки» в эксклюзивной озвучке Кураж-Бамбея. По сюжету героям Элисон и Майку достается в наследство большой особняк, населенный самыми настоящими приведениями из совершенно разных эпох.

Также c 24 декабря в Wink можно посмотреть российский фильм «Летчик». Действие фильма происходит зимой 1941 года под Москвой. Посадив сбитый самолет, капитан Николай Комлев двигается к своим и не жалеет сил, чтобы победить не только внешнего, но и внутреннего врага — страх.

Новогодний эпизод «Вампиров средней полосы» (18+) — приквел вампирской комедии и одного из самых успешных российских сериалов выйдет 29 декабря. А российский сериал «Зема» о том, как встречают Новый год пацаны из Пензы, появится в Wink 30 декабря.

Четвертый в подарок: как посмотреть фильмы в Winkбесплатно

3 января коллекция Wink пополнится семейным роуд-муви «10 дней с Сантой» и российской драмой «Небо» о контртеррористической операции в Сирии. 4 января выйдет отечественная комедия «Чиновник» с Павлом Майковым и Андреем Бурковским.

Финальной премьерой в линейке станет фильм «Охотники за привидениями: наследники», который недавно прошел в широком прокате. Фильм снял сын режиссера оригинальной картины 1984 года Джейсон Райтман. Премьера в Wink новых «Охотников за привидениями» — 5 января