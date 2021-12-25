Мессенджер WhatsApp получит новую возможность

Пользователи WhatsApp получат новые возможности управления медиафайлами перед отправкой сообщения.

Скоро им будет представляться опция выбора получателей сообщения с изображением, видео или GIF-анимацией. Сейчас такая рассылка возможна только при отправке медиа из вкладки «Камера», пишет портал WABetaInfo.

Кроме новой функции, клиент WhatsApp ждет небольшой редизайн. В частности, появится специальная кнопка для выбора медиаконтента. Сейчас функция уже доступна в бета-версии WhatsApp для Android.



Пока данная функция работает у ограниченного количества пользователей Android-устройств. Когда она станет доступна всем гражданам, неизвестно.