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Мессенджер WhatsApp получит новую возможность

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Пользователи WhatsApp получат новые возможности управления медиафайлами перед отправкой сообщения.

Скоро им будет представляться опция выбора получателей сообщения с изображением, видео или GIF-анимацией. Сейчас такая рассылка возможна только при отправке медиа из вкладки «Камера», пишет портал WABetaInfo.

Кроме новой функции, клиент WhatsApp ждет небольшой редизайн. В частности, появится специальная кнопка для выбора медиаконтента. Сейчас функция уже доступна в бета-версии WhatsApp для Android.

Пока данная функция работает у ограниченного количества пользователей Android-устройств. Когда она станет доступна всем гражданам, неизвестно.

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Технологии #Софт
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