Российские военные выпустили ракеты «Циркон» залпом

Впервые российские военные провели залповый пуск гиперзвуковых ракет «Циркон», сообщил президент Владимир Путин.

«Сегодня под утро произведен запуск гиперзвуковой системы "Циркон". Это новейшая наша ракета, которая работает и по морским целям, и по наземным целям. Испытания проведены успешно, безупречно», — сказал президент.

Путин поздравил тех, кто участвовал в разработке системы «Циркон» и передал слова благодарности инженерам и конструкторам. Он также уточнил, что ракета встанет на вооружение в 2022 году.

«Циркон» — противокорабельная гиперзвуковая ракета российского производства, которая может развивать скорость более 9,5 тысяч километров в час. Испытания ракеты проходят с июля 2021 года, предыдущий запуск состоялся 16 декабря.