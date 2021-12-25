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Российские военные выпустили ракеты «Циркон» залпом

Источник:
ТАСС
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Фото: © SpaceX

Впервые российские военные провели залповый пуск гиперзвуковых ракет «Циркон», сообщил президент Владимир Путин. 

«Сегодня под утро произведен запуск гиперзвуковой системы "Циркон". Это новейшая наша ракета, которая работает и по морским целям, и по наземным целям. Испытания проведены успешно, безупречно», — сказал президент.

Путин поздравил тех, кто участвовал в разработке системы «Циркон» и передал слова благодарности инженерам и конструкторам. Он также уточнил, что ракета встанет на вооружение в 2022 году.

«Циркон» — противокорабельная гиперзвуковая ракета российского производства, которая может развивать скорость более 9,5 тысяч километров в час. Испытания ракеты проходят с июля 2021 года, предыдущий запуск состоялся 16 декабря.

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