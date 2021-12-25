Определились финалисты 10‑го сезона «Голоса»

Четыре участника из восьми прошли в финал 10-го сезона шоу «Голос», финалистов выбирали по сумме голосов от наставников и зрителей.

По правилам проекта, в полуфинале наставники распределяют между своими подопечными 60% и 40%. К ним прибавляют голоса зрителей, и участник, набравший большую сумму, проходит в финал.

Финалистами 10-го «Голоса» стали Ернар Садирбаев из команды Димы Билана, Александр Волкодав из команды Пелагеи, Элина Пан от Леонида Агутина и Алишер Каримов из команды Александра Градского.

После смерти Градского Первый канал не стал брать на его место нового наставника, и подопечные музыканта продолжают самостоятельно участвовать в проекте. Голосуют за вокалистов только зрители.

Проект на этапе полуфинала покинули Ильхом Тагиров (команда Билана), Юлия Кошкина (команда Пелагеи), Вячеслав Явкин (команда Агутина) и Татьяна Качурина (команда Градского).

В финале артисты из каждой команды выступят с сольным номером, также к участникам присоединятся выбывшие из «Голоса» вокалисты. Выбирать победителя «Голоса» будут только зрители. Также в финале будут объявлен лучший наставник 10-го сезона.