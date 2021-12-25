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Элина Пан из Норильска прошла в финал «Голоса»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Певица Элина Пан прошла в финал 10-го сезона «Голоса» в команде Леонида Агутина благодаря поддержке зрителей. Вокалистка начинала участие в проекте с наставником Димой Биланом, но тот «выгнал» ее на этапе нокаутов.

В полуфинале Пан исполнила песню «Thank You for the Music» группы ABBA. Ее соперником по команде был Вячеслав Явкин, который с самого начала был в команде Агутина. По правилам проекта наставник должен был распределить между ними 100% в пропорции 3:2.

«Кто из вас останется в финале, для меня разницы нет. Я готов с каждым из вас идти дальше с гордо поднятой головой. Поэтому я ничего не планировал. Мне показалось, то, как я поставил проценты, аудитория отреагирует по-другому и сбалансирует вас, и борьба будет равная. А там, как получится», — сказал Агутин.

Наставник отдал 60% Явкину, Элине Пан досталось 40%. Леонид Агутин оказался прав, поскольку зрители отдали больше голосов певице из Красноярского края. За Пан проголосовали 65% зрителей, за Явкина — 34%. В итоге Пан прошла в финал.

Также в финал прошли Ернар Садирбаев из команды Димы Билана, Александр Волкодав из команды Пелагеи и Алишер Каримов из команды Александра Градского.

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