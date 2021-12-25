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Стрельба в томском тире закончилась двойным убийством

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Тела двух людей нашли в одном из тиров Томска, по данному факту сотрудниками следственного управления СК РФ по Томской области возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, сообщает пресс-служба ведомства.

Сейчас на месте ЧП работают следователи и руководитель следственной группы по Советскому району Томска. По предварительным данным, в тире погибли инструктор и посетитель, при этом стрельбу открыл клиент, который являлся постоянным посетителем заведения.

Застреливший инструктора 26-летний молодой человек перед убийством оставил в своем телефоне странное сообщение, пишет Baza. Специалисты намерены посмертно оценить его психическое состояние.

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Uynachalnica

А кто им позволил все это со своей перестройкой и гласностью?

Muzykant

Паразитам всегда хорошо живётся.

Иркут 69

Ну насмешили... Соловьиный помет уже прочно стал мемом. О каком доверии речь..? ☺️

колобок11

Кто бы сомневался по поводу цен, за 30 лет нет ни одной положительной новости для простолюдин.
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