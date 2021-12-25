Стрельба в томском тире закончилась двойным убийством

Тела двух людей нашли в одном из тиров Томска, по данному факту сотрудниками следственного управления СК РФ по Томской области возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, сообщает пресс-служба ведомства.

Сейчас на месте ЧП работают следователи и руководитель следственной группы по Советскому району Томска. По предварительным данным, в тире погибли инструктор и посетитель, при этом стрельбу открыл клиент, который являлся постоянным посетителем заведения.

Застреливший инструктора 26-летний молодой человек перед убийством оставил в своем телефоне странное сообщение, пишет Baza. Специалисты намерены посмертно оценить его психическое состояние.