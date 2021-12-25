Новогодний миллиард: какие шансы выиграть джекпот «Русского лото»

Новогодний тираж лотереи «Русское лото», в котором разыграют 2 миллиарда рублей, традиционно состоится 1 января. В 2022 году организаторы праздничного «Новогоднего миллиарда» принудительно распределят джекпот в прямом эфире на телеканале НТВ. По каким правилам пройдет лотерея и насколько повысились шансы участников выиграть миллиард рублей?

Бумажные лотерейные билеты на новогодний 1421-й тираж можно купить до 21.00 по московскому времени 31 декабря 2021 года. В интернете продажи на официальном сайте «Столото» и мобильном приложении завершатся 1 января 2022 года в 11.00 по московскому времени. Такая разница сделана для корректного формирования базы участников розыгрыша, поскольку типографские билеты требуют больше времени на оформление.

Почему новогодний тираж особенный

Главное отличие праздничного тиража — принудительный розыгрыш огромного призового фонда, который копится продолжительное время. Согласно опубликованным правилам лотереи, главный приз в размере миллиарда рублей в любом случае будет разыгран, также участников ждет 100 призов по миллиону и множество более мелких выигрышей.

По теории вероятности, шансы появления миллиардера среди участников довольно велики — более 60%. Но в новогодней лотерее могут быть два или даже три главных победителя. Например, такая ситуация случилась в 2019 году, когда миллиард разделили пополам между водителем из Екатеринбурга и гардеробщицей из Санкт-Петербурга.

При розыгрышах джекпота «Русское лото» использует два принципа. Так, если главный приз не распределяют принудительно, заполучить его единственной ставкой почти невозможно — один шанс из 22,9 квадриллиона. Но в специальных тиражах вероятность победы многократно повышается.

Как разыграют новогодний миллиард

В билете «Русского лото» два игровых поля, в каждом по 15 чисел в диапазоне от 1 до 90. Комбинации чисел в билетах уже сформированы, чтобы сделать ставку, участник просто выбирает любой понравившийся билет.

Сам розыгрыш проходит в несколько туров. Ведущий по одному достает из мешка бочонки с номерами. Всего бочонков 90 штук. Если в билете есть число с номером бочонка, оно зачеркивается.

В первом туре выигрывают билеты, в которых раньше других совпадут пять чисел в любой горизонтальной строке. После появления победителя или победителей тур завершается, организаторы начинают основной розыгрыш, в котором распределяется главный приз.

Во втором туре победителем окажется тот, у кого раньше всего окажется зачеркнуто все 15 цифр в нижнем или верхнем поле билета. Именно он получит новогодний миллиард. По теории вероятности, таких счастливчиков может быть несколько.

В третьем туре ведущий достанет оставшиеся бочонки. Победителями становятся все участники, у которых совпадут все 30 цифр в билете — им достанутся 100 призов по миллиону и остальные денежные призы.

Когда состоится розыгрыш

Новогодний тираж пройдет в прямом эфире телепередачи «Новогодний миллиард» на НТВ. Он начнется в 15.30 по московскому времени. При этом в ряде регионов шоу могут показать в записи. Также будут доступны трансляции на официальном YouTube-канале «Столото», в 2022 году впервые вещание организуют в Telegram и TikTok.

Запись передачи через некоторое время появится на официальном портале «Столото» в разделе «Архиве тиражей». При этом уже вечером 1 января организаторы опубликуют на сайте итоговые результаты 1421 тиража, заверенные независимой тиражной комиссией.

Билеты без выигрыша смогут принять участие в дополнительном розыгрыше, результаты которого будут объявлены 9 января в программе «У нас выигрывают!». Главным призом выступит автомобиль Skoda Octavia.

Как узнать результат тиража

Результаты электронных билетов автоматически отобразятся в личном кабинете на сайте и фирменном мобильном приложении. Чтобы узнать, выиграл бумажный билет или нет, можно зайти на специальную страничку сайта «Столото» и ввести туда его номер.

При необходимости можно обратиться к специалистам «Столото» напрямую, чтобы уточнить номера выигрышных билетов. Например, позвонить в центр поддержки агрегатора по номеру 8900 55 500 55, связаться через форму обратной связи на сайте или официальное сообщество во «ВКонтакте».

Как повысить шансы на победу

Самый простой способ увеличить вероятность победы в лотерее — купить больше билетов. Но чтобы шансы выросли значительно, билетов должно быть действительно много, как минимум несколько тысяч. В этом случае можно использовать стратегию лотерейного синдиката.

Такой синдикат представляет собой группу людей, который скидываются на лотерейные билеты вместе и в случае удачи делят выигрыш между собой. Однако собирать лотерейный синдикат лучше только с хорошо знакомыми людьми, так как потребуется полное доверие друг другу.

Кроме этого, есть маленькие математические хитрости, которые могут чуть-чуть повысить вероятность выиграть миллиард в лотерею. Так, специалисты рекомендуют выбирать лотерейные билеты с «несчастливыми» цифрами — например, 13 или 2. Большинство людей такие комбинации избегают, что повышает вероятность на победу участников без суеверий.