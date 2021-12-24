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Путин поручил пересмотреть северные надбавки ученым

Источник:
РИА Новости
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Фото: © The Baikal-GVD Collaboration

Ученые, работающие на севере страны, должны получать надбавки не через несколько лет, а сразу, заявил президент России Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию.

«Нужно, безусловно, поддержать таких исследователей, в том числе они должны получать так называемые северные надбавки в полном объеме не через несколько лет, как сейчас, а уже с первого месяца работы», — сказал глава государства.

Путин напомнил, что сейчас на Крайнем Севере регулярно работают специалисты в таких научных сферах, как охрана окружающей среды, биология, а также ученые, занимающиеся исследованием изменения климата.

Правительство России ранее обновило перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий. В список вошли Якутия, Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Камчатский край, Магаданская и Мурманская области.

Также в перечень включили отдельные части Амурской, Архангельской, Иркутской, Сахалинской, Томской, Тюменской областей, республик Алтай, Бурятия, Карелия, Коми, Тыва, Забайкальского, Красноярского, Хабаровского, Пермского, Приморского краев, Ханты-Мансийского автономного округа.

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