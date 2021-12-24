Пользователи выбрали лучший смартфон для съемки

Пользователи популярного портала Android Authority выбрали смартфон с лучшей камерой из числа новинок 2021 года.

Более трети участников голосования назвали лучшими снимки, сделанные на Samsung Galaxy S21 Ultra. Эксперты портала отмечают, что этот смартфон обеспечивает стабильно хорошие фотографии с точки зрения HDR, низкой освещенности, портретных снимков и селфи.

На втором месте — Google Pixel 6 Pro, за него проголосовал каждый четвертый пользователь. Аппарат хорошо себя проявил в стандартных условиях, однако съемки при недостаточной освещенности и портретные снимки уступают смартфону от Samsung.

На третьем месте — iPhone 13 Pro Max, который выбрали 13,6% пользователей. Этот смартфон хорошо справляется с портретами и селфи, но уступает конкурентам по HDR и цветопередаче, отмечается в материале.

С минимальным разрывом на четвертом месте идет Xiaomi Mi 11 Ultra, снимки китайского флагмана посчитали лучшими 13,3% участников опроса. На пятом месте — OnePlus 9 Pro, затем Sony Xperia 1 III, минусами которых эксперты посчитали недостаточное качество портретных снимков.