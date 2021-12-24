Россия наложила на Google оборотный штраф

Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию Google на 7,2 миллиарда рублей за систематическое неудаление запрещенной в России информации, сообщает пресс-служба суда.

Корпорацию признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 13.41 КоАП («Неудаление владельцем сайта информации, обязанность по удалению которой предусмотрена законодательством РФ»).

Нарушение было повторным, поэтому было принято решение наложить оборотный штраф. Его размер составляет от одной двадцатой до одной десятой выручки компании за год, предшествовавший году, в котором было выявлено правонарушение.

Выручка российского подразделения Google в 2020 году составляла 85 миллиардов рублей, чистая прибыль — 1,73 миллиарда. Это первый подобный прецедент в России, ранее за аналогичные нарушения суда налагали стандартные взыскания.

С начала 2021 года в отношении Google было составлено 16 протоколов за систематическое нарушение российского законодательства. Американская компания оплатила все штрафы, решения по которым вступили в силу.