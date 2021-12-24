НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Россия наложила на Google оборотный штраф

Источник:
Sibnet.ru
404 1
Фото: Kalexanderson / Attribution License

Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию Google на 7,2 миллиарда рублей за систематическое неудаление запрещенной в России информации, сообщает пресс-служба суда.

Корпорацию признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 13.41 КоАП («Неудаление владельцем сайта информации, обязанность по удалению которой предусмотрена законодательством РФ»).

Нарушение было повторным, поэтому было принято решение наложить оборотный штраф. Его размер составляет от одной двадцатой до одной десятой выручки компании за год, предшествовавший году, в котором было выявлено правонарушение.

Выручка российского подразделения Google в 2020 году составляла 85 миллиардов рублей, чистая прибыль — 1,73 миллиарда. Это первый подобный прецедент в России, ранее за аналогичные нарушения суда налагали стандартные взыскания.

С начала 2021 года в отношении Google было составлено 16 протоколов за систематическое нарушение российского законодательства. Американская компания оплатила все штрафы, решения по которым вступили в силу.

Еще по теме
Главные причины, почему Wi-Fi работает с перебоями
Почему оптоволокно победит витую пару
Кого спасет облачный гейминг Ростелекома
Перечислены простые способы улучшить пинг в онлайн-играх
смотреть все
Технологии #Интернет #Соцсети
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Клятву шахтеров придумали в Кузбассе
Собаки напали на мальчика в Красноярске
Суд в Сибири отменил первый в РФ приговор по делу о воре в законе
Томенко заявил об отсутствии проблемы с углем
Самое популярное
Игра Cyberpunk 2077 получила полноценное метро
Названы десять худших игр 2021 года
Путин заявил, что России больше некуда отступать
Экс-депутат Госдумы назвала вакцины от COVID фуфлом
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Азбука новогоднего стиля: выбираем цвета для елки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Топ комментариев

Muzykant

Паразитам всегда хорошо живётся.

Иркут 69

Ну насмешили... Соловьиный помет уже прочно стал мемом. О каком доверии речь..? ☺️

Uynachalnica

А кто им позволил все это со своей перестройкой и гласностью?

jeryakob

Не хватает высококвалифицированных низкооплачиваемых кадров (с). За еду работать не соглашаются
Sibnet.Ru