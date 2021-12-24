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Матвиенко раскритиковала слово «кешбек»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко раскритиковала обильное использование в русском языке иностранных слов, таких как «кешбек» и «каршеринг».

«Меня просто коробит то, что происходит с нашим русским языком. Когда на правительственном уровне (говорят) — кешбэк, кешбэк. Не понимают пожилые люди, что такое кешбэк. Почему нельзя российский аналог — "возврат денег"», — цитирует Матвиенко радио Sputnik.

Спикер парламента привела еще один пример неудачного использования заимствований: «на тракторном заводе в цехе номер восемь сегодня прошел перформанс».

Матвиенко призвала россиян прекратить «увлекаться этим». Она упомянула и понятие «каршеринг», выразив недоумение, почему не используются русские слова. Она добавила, что в ряде стран с небольшой численностью населения принимают все меры для сохранения родного языка и создают аналоги на своем языке даже исключительно для технических вещей.

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