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Победителя шоу «Звезды в Африке» определят на ТНТ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ТНТ

Зрители в воскресенье, 26 декабря, увидят финал шоу «Звезды в Африке», за звание победителя сразятся блогер Юлия Гаврилина и футболист Вячеслав Малафеев.

В шоу приняли участие 15 знаменитостей музыки, спорта, соцсетей, кино и интернета. Они на месяц обосновались в лагере посреди тропиков и проходили испытания на вылет.

Каким будет итоговое испытание, которое определит победителя пока не ясно. Малафеев за сезон шоу показал себя, как спокойный игрок, который не боится насекомых, животных и других опасностей. Кроме того, он в хорошей физической форме.

Гаврилина, которая могла покинуть шоу еще в первой серии, и осталась благодаря ведущий проекта Ольге Бузовой, очень сильно боится змей. Во многих испытаниях она была на грани истерики, но все же справлялась в последний момент.

В воскресенье состоится финал шоу. Двум звездам придется собрать последние силы ради победы в шоу. Победитель получит 5 миллионов рублей, которые пойдут на благотворительность.

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Обсуждение (0)
Топ комментариев

corrector

У тебя , Кулёба, один сценарий: Вена - эмиграция, так что успей своровать побольше сейчас

pepelmetal

Ни духа, ни сил у них на это нет

jeryakob

Не хватает высококвалифицированных низкооплачиваемых кадров (с). За еду работать не соглашаются

Muzykant

Паразитам всегда хорошо живётся.
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