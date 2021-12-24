Победителя шоу «Звезды в Африке» определят на ТНТ

Зрители в воскресенье, 26 декабря, увидят финал шоу «Звезды в Африке», за звание победителя сразятся блогер Юлия Гаврилина и футболист Вячеслав Малафеев.

В шоу приняли участие 15 знаменитостей музыки, спорта, соцсетей, кино и интернета. Они на месяц обосновались в лагере посреди тропиков и проходили испытания на вылет.

Каким будет итоговое испытание, которое определит победителя пока не ясно. Малафеев за сезон шоу показал себя, как спокойный игрок, который не боится насекомых, животных и других опасностей. Кроме того, он в хорошей физической форме.

Гаврилина, которая могла покинуть шоу еще в первой серии, и осталась благодаря ведущий проекта Ольге Бузовой, очень сильно боится змей. Во многих испытаниях она была на грани истерики, но все же справлялась в последний момент.

В воскресенье состоится финал шоу. Двум звездам придется собрать последние силы ради победы в шоу. Победитель получит 5 миллионов рублей, которые пойдут на благотворительность.