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Суд в Сибири отменил первый в РФ приговор по делу о воре в законе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Пятый апелляционный суд в Новосибирске отменил оправдательный приговор по первому в России делу о занятии высшего положения в преступной иерархии. Фигурант дела — томич по прозвищу Коля Томский.

Приговор отменили по обращению томской прокуратуры, решение опубликовано на сайте суда. Дело вернется в Томский областной суд, уточнил ТАСС представитель апелляционной инстанции.

В августе Томский областной суд на основании вердикта присяжных оправдал по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии (новой статье УК) томича Николая Кузьмичева.

Томич, по версии следствия, с 2013 года имел статус «вора в законе» и управлял криминальными элементами. Это первое в РФ дело по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии», санкции которой предусматривают до 15 лет лишения свободы.

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