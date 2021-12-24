Фильм «Не смотрите наверх» вышел на Netflix

Фото: © кадр из фильма «Не смотрите наверх»
Фильм «Не смотрите наверх» со звездным актерским составом появился на стриминговом сервисе Netflix.
По сюжету, двое ученых узнают, что через полгода на Землю упадет гигантский метеорит. Они отправляются в пресс-тур в надежде предупредить мир об опасности, но везде встречают недоверие.
Главные роли в фильме исполнили Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс. Также в проекте снялись Мэрил Стрип, Кейт Бланшетт, Тимоти Шаламе, Ариана Гранде, Джона Хилл, Мелани Лински.
Кинокритики высоко оценили ленту. Издание Rotten Tomatoes назвало «Не смотри наверх» веселой и ужасающей сатирой о том, как бы на самом деле США реагировали на надвигающуюся катастрофу.