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Создан прототип вакцины для борьбы с аллергией на собак

Источник:
ТАСС
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Фото: © Mylene2401 / Pixabay License

Японские ученые из Университета префектуры Осаки разработали прототип вакцины от аллергии на собак, основанный на белке их слюны, сообщает научный портал The FEBS Journal.

От аллергии на собачью шерсть, слюну или кожу страдает от 10 до 20% жителей Земли. Ученые изучили структуру белка Can f 1 – одного из компонентов собачьей слюны. Это вещество вызывают бурную иммунную реакцию. Биологи впервые раскрыли точную трехмерную форму этой цепочки аминокислот и выделили пять ключевых ее участков, наиболее заметных для иммунитета.

На основе ученые подготовили несколько прототипов вакцины, которая «обучает» иммунную систему человека отличать Can f 1 от других белковых молекул и не реагировать на них. Работу прототипов биологи проверили на культурах иммунных клеток, извлеченных из организма носителей аллергии на собак, приводит ТАСС сообщение.

В ближайшее время исследователи планируют проверить свою вакцину на различных модельных животных. Удачное завершение этих экспериментов откроет дорогу для проведения клинических испытаний первой вакцины от аллергии на собак с участием добровольцев, подытожили ученые.

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Технологии #Наука #Здоровье
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