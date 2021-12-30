Ушли из жизни в 2021 году: актеры и музыканты

Жизни великих артистов оборвались в 2021 году, среди них молодые и возрастные актеры театра и кино, музыканты. Причиной смерти многих из них стали осложнения после коронавируса.

Александр Градский

Музыкант Александр Градский умер 28 ноября. За два дня до смерти его госпитализировали с подозрением на инсульт, артист попал в реанимацию и, не приходя в сознание, скончался. Причиной смерти называют инфаркт головного мозга. До этого он перенес коронавирус. Градскому было 72 года.

Градский — мультиинструменталист, универсальный вокалист, поэт и композитор — известен как один из основоположников русского рока. Он создал такие группы как «Славяне» и «Скоморохи». Был автором советской рок-оперы «Стадион», музыки к рок-балету «Человек». Последние годы жизни руководил театром «Градский Холл».

Нина Ургант

Ургант скончалась 3 декабря в Санкт-Петербурге на 93-м году жизни. Причина смерти — прогрессирующая болезнь Паркинсона, о которой стало известно еще в 2014 году.

Фото: © Александринский театр

Нина Ургант — актриса театра и кино. В кино дебютировала в 1954 году в роли Олечки в фильме «Укротительница тигров». В фильме «Я родом из детства» сыграла вместе с Владимиром Высоцким. А картина «Белорусский вокзал» принесла актрисе настоящую славу.

Нина Русланова

Русланова умерла в Москве 21 ноября на 76-м году жизни после продолжительной болезни на фоне коронавирусной инфекции. Похоронена на Троекуровском кладбище рядом с могилой народного артиста СССР Николая Сличенко.

Известность к Нине Руслановой пришла в 1967 году после фильма «Короткие встречи». Всего на счету актрисы более 150 работ в кино и сериалах. Среди самых ярких киноработ с участием актрисы — «Егор Булычов и другие» (1971 год), «Тени исчезают в полдень» (1971 год), «Афоня» (1975 год), «Не стреляйте в белых лебедей» (1980 год), «Зимняя вишня» (1985 год).

Валерий Гаркалин

Гаркалин ушел из жизни 20 ноября, ему было 67 лет. Артист умер в московской больнице № 40 в Коммунарке от осложнений, вызванных коронавирусом. Причиной смерти стала — полиорганная недостаточность, вызванная сепсисом и септическим шоком.

Валерий Гаркалин окончив ГИТИС, в 1988-2001 годах был актером Московского академического театра сатиры. Получил известность после появления в кино. Дебютной стала роль Алексея Грекова в криминальной драме Сергея Бодрова-старшего «Катала». Среди других известных работ: роли в фильмах «Белые одежды», «Ширли-мырли», «Бедная Саша», «Ландыш серебристый».

Виктор Коклюшкин

Писатель-сатирик Виктор Коклюшкин умер в возрасте 75 лет от острой сердечной недостаточности 12 ноября. В последнее время сатирик неоднократно попадал в больницу из-за проблем с сердцем.

Коклюшкин писал тексты для таких знаменитых артистов, как Клара Новикова, Владимир Винокур, Евгений Петросян. Также он сам выступал на сцене. Писатель выпустил десять книг повестей и рассказов.

Петр Мамонов

Петр Мамонов умер 15 июля в возрасте 70 лет. Музыкант больше с 27 июня лежал в московской больнице с коронавирусной инфекцией, последние две недели он находился в искусственной коме. У артиста было зафиксировано 87-процентное поражение легких, врачи не смогли помочь ему побороть болезнь.

Петр Мамонов — создатель и фронтмен легендарной музыкальной группы «Звуки Му». Знаковый альбом коллектива под названием «Простые вещи» вышел в 1988 году и сразу же сделал группу популярной. Артист также известен по ролям в фильмах «Такси-блюз», «Остров», «Пыль», «Царь» и «Шапито-шоу».

Владимир Меньшов

Владимир Меньшов скончался утром 5 июля на 82-м году жизни в Москве от последствий коронавируса, который был диагностирован у него 26 июня. Артист не был вакцинирован из-за противопоказаний.

В фильмографии Меньшова, как актера, более 100 картин. Как режиссер он известен такими работами как «Розыгрыш», «Любовь и голуби», «Ширли-Мырли» и «Москва слезам не верит». Последний фильм получил премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Ростислав Гулбис

Актер Ростислав Гулбис, известный по сериал у «Полицейский с Рублевки», внезапно скончался в возрасте 32 года от панкреатита. Обострение болезни привело к почечной недостаточности.

Кроме «Полицейского с Рублевки» Гулбис снимался в таких сериалах, как «Чернобыль: Зона отчуждения», «Нагиев на карантине». Всего за свою карьеру он успел сняться в 19 проектах.

Эмиль Верник

Эмиль Верник скончался 9 апреля, театральному деятелю было 96 лет. Верник умер от остановки сердца в Первой градской больнице Москвы, куда был госпитализирован накануне.

В течение многих лет Эмиль Верник был главным режиссером литературно-драматического вещания Всесоюзного радио (1969-2002). Под руководством Верника было поставлено более 200 радиоспектаклей. Он также был доцентом Школы-студии МХАТ.

Андрей Мягков

Народный артист Андрей Мягков скончался 18 февраля на 83 году жизни от острой сердечной недостаточности. Его без сознания нашла дома жена. Артист скончался до приезда врачей.

Большая популярность пришла к Мягкову пришла после выхода фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром» в 1975 году. Также артиста помнят по роли Новосельцева в комедии Рязанова «Служебный роман» (1977).

Василий Лановой

Лановой умер 28 января в возрасте 87 лет. 2 января его госпитализировали с пневмонией, 28 января актеру стало хуже, его перевели в реанимацию из-за возникших осложнений и подключили к аппарату ИВЛ, он пережил клиническую смерть, но спасти Ланового не удалось. Причиной смерти называли осложнения, вызванные коронавирусом.

Василий Лановой — актер театра и кино, мастер художественного слова (чтец), театральный педагог, артист Государственного академического театра имени Вахтангова. На его счету восемь десятков актерских работ в кино, и почти столько же в театре.