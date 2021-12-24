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Бездомных животных в Приангарье убивали вместо отлова

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Депутат Думы Братска предстанет перед судом за мошенничество. По версии следствия, он вместо отлова бездомных животных и содержания в приюте мог давать указания просто убивать их.

Как сообщило в пятницу СУ СКР по Иркутской области, в 2020 году депутат заключил от имени ИП семь муниципальных контрактов с администрациями муниципальных образований на обращение с бездомными животными.

Согласно условиям контрактов, обвиняемый должен был после отлова животного проводить его ветеринарное обследование, вакцинацию, стерилизацию, учет, передержку в приюте на месяц, а после этого возвращать на улицу или оставлять в приюте.

«Установлено, что он ненадлежащим образом выполнял условия контрактов по отлову животных, осуществляя их умерщвление и последующую утилизацию трупов, без выполнения необходимых условий, предусмотренных муниципальными контрактами», — сказано в сообщении следствия.

После этого обвиняемый составлял ложные отчетные документы и представлял их в администрации. По фальшивым документам депутат получал деньги, таким образом, он причинил муниципальным образованиям ущерб на сумму 1,5 миллиона рублей. Он предстанет перед судом за мошенничество и подделку документов.

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Топ комментариев

corrector

У тебя , Кулёба, один сценарий: Вена - эмиграция, так что успей своровать побольше сейчас

Иркут 69

Ну насмешили... Соловьиный помет уже прочно стал мемом. О каком доверии речь..? ☺️

pepelmetal

Ни духа, ни сил у них на это нет

jeryakob

Не хватает высококвалифицированных низкооплачиваемых кадров (с). За еду работать не соглашаются
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