Российский производитель BMW и Kia выпустит две модели электрокаров

Калининградский «Автотор» в 2023 году выпустит две модели электрокаров — молодежный ситимобиль и автомобиль для людей с ограниченными возможностями, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

«У них уже есть концепт. Они его сделали, работают с европейскими дизайнерами. В 2023 году собираются выпустить первую промышленную партию, несколько тысяч автомобилей. Одна модель будет молодежная, городской ситимобиль. Вторая — для людей с ограниченными возможностями, специально приспособленная под эти цели», — рассказал Алиханов в интервью РИА Новости.

По его мнению, переход на электромобили — это тренд. «С учетом принятых в Европе решений об отказе от выпуска машин с двигателями внутреннего сгорания с 2030 года у нас просто нет другого варианта, кроме как пересаживаться постепенно на электрокары», — добавил губернатор.

«Автотор» основан в 1994 году. Предприятие первым в России начало выпуск автомобилей иностранных брендов. На сегодняшний день завод выпускает более 40 моделей автомобилей BMW, Kia, Hyundai.