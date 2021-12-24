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Российский производитель BMW и Kia выпустит две модели электрокаров

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Калининградский «Автотор» в 2023 году выпустит две модели электрокаров — молодежный ситимобиль и автомобиль для людей с ограниченными возможностями, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

«У них уже есть концепт. Они его сделали, работают с европейскими дизайнерами. В 2023 году собираются выпустить первую промышленную партию, несколько тысяч автомобилей. Одна модель будет молодежная, городской ситимобиль. Вторая — для людей с ограниченными возможностями, специально приспособленная под эти цели», — рассказал Алиханов в интервью РИА Новости.

По его мнению, переход на электромобили — это тренд. «С учетом принятых в Европе решений об отказе от выпуска машин с двигателями внутреннего сгорания с 2030 года у нас просто нет другого варианта, кроме как пересаживаться постепенно на электрокары», — добавил губернатор.

«Автотор» основан в 1994 году. Предприятие первым в России начало выпуск автомобилей иностранных брендов. На сегодняшний день завод выпускает более 40 моделей автомобилей BMW, Kia, Hyundai.

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