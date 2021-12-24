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Локоть оценил уборку снега в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Мэр Анатолий Локоть сказал в пятницу журналистам, что снег в Новосибирске не убирают управляющие компании, на них жалуются горожане.

Из-за теплой погоды и снегопадов улицы Новосибирска стали непроходимы для пешеходов, им приходится месить снег ногами.

«Сегодня ситуация на дорогах города Новосибирска, я считаю, удовлетворительная. У нас в худшем состоянии находится придомовая территория – здесь ответственность управляющих организаций», – сказал Локоть.

По его словам, будет заставлять управляющие компании тщательнее следить за уборкой дворов.

«Ставим задачу не складировать снег на территории города: на тротуарах, на перекрестках. Это строго запрещено – я обращаю на это внимание всех руководителей. Я за это строго наказываю. Мы очень внимательно следим за критикой, но эффективность нашего отзыва зависит от адреса. «Плохо вообще» – это как-то ни о чем, согласитесь?», — сказал градоначальник.

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Новосибирск #Город
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