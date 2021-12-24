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Первый канал решил судьбу «Поля чудес» после перезапуска

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из шоу «Поле чудес»

«Поле чудес» сохранит название после смены производителя проекта, а Леонид Якубович по-прежнему будет объявлять начало эфира капитал-шоу, сообщила в пятницу пресс-служба Первого канала.

Проект «Поле чудес» принадлежал телекомпании «ВИД», после его передачи Первому каналу капитал-шоу могли коснуться изменения. Но производители решили оставить все как есть. Также решено, что проект не будет воспроизводиться на других каналах, а «ВИД» передаст Первому каналу весь архив капитал-шоу — более полутора тысяч выпусков.

«Мы благодарны телекомпании ВИД за годы сотрудничества и необыкновенно рады, что с нами остается не только игра и ее бессменный ведущий Леонид Якубович, но также историческое название проекта и его богатейший архив, который на данный момент является не просто библиотекой старых выпусков, а еще и документальным свидетельством того, как участники "Поля чудес" менялись на протяжении более чем трех десятилетий», — цитирует пресс-служба Первого канала продюсера Юрия Аксюту.

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