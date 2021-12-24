Лавров заявил об угрозе войны из-за втягивания Украины в НАТО

Министр иностранных дел России Сергей Ларов заявил, что возможность вступления Украины в НАТО и появления ракет у российских границ влечет серьезные военные риски.

«Курс на втягивание Киева в НАТО с перспективой появления у наших границ ударных ракетных комплексов создает неприемлемые угрозы безопасности России», — приводит РИА Новости слова Лаврова. Москва считает необходимым снизить градус конфронтации, вызванный тем, как Вашингтон «опекает» своих украинских протеже, добавил он.

Лавров напомнил, что 7 декабря состоялась беседа президентов России и США в режиме видеоконференцсвязи, которая «позволила провести своего рода инвентаризацию выполнения достигнутых в ходе женевского саммита договоренностей».

Он отметил, что преобладающее место в разговоре заняла проблематика, связанная с украинским кризисом и отсутствием прогресса в выполнении минских соглашений по Донбассу.

«Президент России Владимир Путин на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева, направленную на демонтаж "Минска" и договоренностей, достигнутых в "нормандском формате", высказал серьезную озабоченность по поводу провокационных действий Украины против Донбасса», — уточнил Лавров.

Накануне российский лидер во время большой пресс-конференции заявил, что Кремль нуждается в гарантиях безопасности, и подчеркнул, что продвижение НАТО на восток должно прекратиться.