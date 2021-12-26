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«Деривация-ПВО» научилась поражать противника в укрытии

Источник:
РИА Новости
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Фото: Boevaya mashina / CC BY-SA 4.0

Зенитный артиллерийский комплекс (ЗАК) «Деривация-ПВО», вооруженный пушкой калибра 57 миллиметров, сможет поражать специальными управляемыми снарядами противника в укрытии, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«За счет применения снарядов с управляемым подрывом и новейшей системы управления огнем разработанный Уралвагонзаводом ЗАК-57 "Деривация-ПВО" сможет уничтожать находящегося в укрытиях противника, который не доступен для поражения прямым выстрелом», — сказал РИА Новости источник.

По его словам, система управления ЗАК рассчитывает, чтобы каждый снаряд взорвался в нужной точке траектории. «Снаряды взорвутся цепью в воздухе ровно над траншеей противника, накрыв его пехоту сверху осколками. Живая сила, надежно укрытая за толщей земли от огня прямой наводкой, будет уничтожена», — отметил собеседник агентства.

«Деривация-ПВО» оснащена 57-миллиметровой автоматической пушкой, современной оптикой и электроникой, позволяющей обнаруживать, распознавать и сопровождать быстролетящие цели.

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Оборона #Оружие #ОПК #Армия
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Alhazred

Ты как всегда в мире своих бредовых представлений. Горбачев - диктатор? Я тебя умоляю... А уж про шушеру...

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Хорошо, когда папа у Васи силен в математике...

Alhazred

Он вообще не думал никогда ... И сейчас просто пытается мазаться... Скоро же отвечать придется, ну если...

лачинов

Даже не знаю о чем это. Об уровне демократии, или об уровне культуры?На мой взгляд скорее второе.
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