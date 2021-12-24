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Резкие колебания погоды ожидаются в Забайкалье в выходные

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Погода с резкими колебаниями и неоднородным распределением температуры воздуха ожидается в Забайкальском крае, сообщает ведущий синоптик Читинского ГМЦ Людмила Лескова.

В предстоящие выходные дни в Забайкальском крае ожидается умеренно-морозная, преимущественно без осадков погода, с резкими колебаниями и неоднородным распределением температуры воздуха.

На основной территории края ночью ожидается 24-29 градусов мороза, местами до 35 градусов мороза, днем 15-20 градусов, по южной половине края местами 8-13 градусов мороза.

По северным районам ожидаются наиболее низкие температуры воздуха – ночью 32-37 градусов мороза, местами до минус 42 градусов, днем 25-30 градусов мороза.

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Забайкалье #Гео
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Топ комментариев

corrector

У тебя , Кулёба, один сценарий: Вена - эмиграция, так что успей своровать побольше сейчас

pepelmetal

Ни духа, ни сил у них на это нет

Иркут 69

Ну насмешили... Соловьиный помет уже прочно стал мемом. О каком доверии речь..? ☺️

ponhik78

Украина от ЯО отказалась не добровольно. Её буквально заставили это сделать США. Сомнения на счёт вменяемости...
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