Начало недели принесет в Новосибирск похолодание

Температура воздуха в Новосибирске в пятницу поднялась выше нуля, в начале следующей недели она опустится до 12-14 градусов мороза, сообщается на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра.

В пятницу в Новосибирске потеплело до плюс 2 градусов. По прогнозу синоптиков, в ночь на субботу будет 10-12 градусов холода, днем — 6-8 градусов ниже нуля. Осадков не ожидается.

В воскресенье ожидается 9-11 градусов ниже нуля ночью и 7-9 — днем, возможен небольшой снег. В ночь на понедельник похолодает до 12-14 градусов мороза, днем будет минус 10 — минус 12 градусов, также продолжатся небольшие снегопады.