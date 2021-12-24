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Начало недели принесет в Новосибирск похолодание

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Температура воздуха в Новосибирске в пятницу поднялась выше нуля, в начале следующей недели она опустится до 12-14 градусов мороза, сообщается на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра.

В пятницу в Новосибирске потеплело до плюс 2 градусов. По прогнозу синоптиков, в ночь на субботу будет 10-12 градусов холода, днем — 6-8 градусов ниже нуля. Осадков не ожидается.

В воскресенье ожидается 9-11 градусов ниже нуля ночью и 7-9 — днем, возможен небольшой снег. В ночь на понедельник похолодает до 12-14 градусов мороза, днем будет минус 10 — минус 12 градусов, также продолжатся небольшие снегопады.

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Топ комментариев

corrector

У тебя , Кулёба, один сценарий: Вена - эмиграция, так что успей своровать побольше сейчас

pepelmetal

Ни духа, ни сил у них на это нет

Иркут 69

Ну насмешили... Соловьиный помет уже прочно стал мемом. О каком доверии речь..? ☺️

ponhik78

Украина от ЯО отказалась не добровольно. Её буквально заставили это сделать США. Сомнения на счёт вменяемости...
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