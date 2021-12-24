Новосибирцы бросились скупать ушанки и валенки

Спрос на шапки-ушанки и валенки существенно вырос в Новосибирской области по сравнению с прошлым годом, выяснили аналитики интернет-магазина Wildberries.

С 1 по 20 декабря по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи валенок выросли в 1,3 раза, шапок-ушанок — в два раза.

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В Wildberries также отметили двукратный рост спроса на традиционные русские пуховые платки и шали.

Спрос на шубы в Новосибирской области в первой половине декабря вырос в три раза по сравнению с прошлым годом. Эко-шуб в декабре приобрели в 2,3 раза больше, чем шуб из натурального меха.