Открытки от известных новосибирцев раздадут в центре города

Новосибирцы бесплатно могут взять почтовые открытки с поздравлениями от известных горожан в Театральном сквере возле Оперного театра, сообщает организатор события — компания Renewal.

Теплые пожелания землякам написали двукратный победитель Олимпийских игр Роман Власов, художественный руководитель драматического театра Сергей Афанасьев, прима-балерина Анна Жарова и другие знаменитости.

Поздравления напечатали на серии уникальных почтовых открыток с зимними видами Новосибирска: организаторы нашли красивые городские локации и объекты в форме сердца.

На фотографиях есть привычные городские объекты: например, скульптурная композиция «Любовь» в Первомайском сквере. А есть и неожиданные — вид сверху на главный корпус НГУ, по форме напоминающий сердце. Открытки, оформленные фотографиями и поздравлениями от известных горожан, можно взять бесплатно на праздничной фотозоне Renewal. Площадку украшает ледяная скульптура в форме сердца.

Праздничная фотозона «Пусть сердце волнуется только от радости» расположена в Театральном сквере (напротив НОВАТа) и будет работать до конца января. Открытки можно взять до 9 января включительно.