Аналитик оценил вероятность отказа от доллара в мире

Доля доллара в резервах мировых центральных банков продолжает снижаться, а в международных операциях растет роль других валют. Начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин рассказал ждет ли доллар «обнуление» позиций.

«За последние 20 лет стоимость доллара США по отношению к основным валютам в целом не изменилась, но доля USD в мировых резервах снизилась», — сказал аналитик в интервью «Прайм».

Американский доллар продолжит оставаться доминирующей резервной валютой, поскольку такой расклад устраивает большинство участников международных валютных и торговых отношений, считает Шульгин .

«Конечно, мы понимаем, что ничто не вечно. Когда-нибудь настанет тот день, когда…. Но в настоящий момент говорить о смене статуса доллара с международной резервной валюты на региональную можно ровно с той же степень серьезности, как и о сроках обнаружения какой-нибудь внеземной цивилизации, существование которой гипотетически является возможным», — пояснил эксперт.

Шульгин также не верит в отказ США от доллара в пользу какой-либо другой валюты, например, предложенной профессором экономики Гербертом Грубелем валюты Амеро (согласно предложениям, такая валюта могла бы стать единой для США, Канады и Мексики), поскольку ее введение ограничило бы независимость США.