Потепление пообещали красноярцам в новогоднюю ночь

Потепление до 1 градуса мороза ожидается в новогоднюю ночь в Красноярске после сильных морозов, сообщает пресс-служба Яндекса.

По данным Яндекс.Погоды, перед Новым годом в городе ударят морозы — 29-30 декабря температура ночью может понизиться до 30-40 градусов.

В новогоднюю ночь ожидается потепление: днем 1 и 2 января температура может подняться до 1 градуса мороза. Местами возможна оттепель, а потом — гололедица, когда ночью температура понизится.

«За этим последует сильное похолодание: столбики термометров покажут минус 20 днем и до минус 30 ночью. Такая погода будет стоять примерно до Рождества», — отметил руководитель группы метеопрогнозирования Яндекс.Погоды Александр Ганьшин.

Атмосферное давление также будет сильно меняться, метеорологи обещают большие перепады — метеозависимым следует быть осторожными.

Яндекс.Погода строит прогнозы с помощью уникальной технологии Meteum 2.0. Это единственная технология в мире, алгоритмы которой обучаются не только на данных приборов и метеостанций, но и на сообщениях пользователей.