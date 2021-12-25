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Потепление пообещали красноярцам в новогоднюю ночь

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Потепление до 1 градуса мороза ожидается в новогоднюю ночь в Красноярске после сильных морозов, сообщает пресс-служба Яндекса.

По данным Яндекс.Погоды, перед Новым годом в городе ударят морозы — 29-30 декабря температура ночью может понизиться до 30-40 градусов.

В новогоднюю ночь ожидается потепление: днем 1 и 2 января температура может подняться до 1 градуса мороза. Местами возможна оттепель, а потом — гололедица, когда ночью температура понизится.

«За этим последует сильное похолодание: столбики термометров покажут минус 20 днем и до минус 30 ночью. Такая погода будет стоять примерно до Рождества», — отметил руководитель группы метеопрогнозирования Яндекс.Погоды Александр Ганьшин.

Атмосферное давление также будет сильно меняться, метеорологи обещают большие перепады — метеозависимым следует быть осторожными.

Яндекс.Погода строит прогнозы с помощью уникальной технологии Meteum 2.0. Это единственная технология в мире, алгоритмы которой обучаются не только на данных приборов и метеостанций, но и на сообщениях пользователей.

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Uynachalnica

А кто им позволил все это со своей перестройкой и гласностью?

Muzykant

Паразитам всегда хорошо живётся.

Иркут 69

Ну насмешили... Соловьиный помет уже прочно стал мемом. О каком доверии речь..? ☺️

лачинов

Редкостная чушь однако. Как можно доверять тем. кого фактически не знаешь, а видишь только маску, сценический...
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