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#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Новосибирцы устремились на работу в Москву

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Sibnet.ru

Каждый пятый новосибирец в 2022 году планирует переехать в Москву и Санкт-Петербург ради работы, выяснили аналитики сервиса «Зарплата.ру».

Согласно данным опроса, 20% новосибирцев в новом году собираются покинуть родной город ради работы в столичных компаниях. При этом 62% выбрали Москву, 38% — Санкт-Петербург.

Среди тех, кто планирует переехать в следующем году, 10% получили приглашения для трудоустройства, 30% проходят удаленные собеседования, 60% будут искать работу уже после переезда.

«Наибольшего прироста в зарплате после переезда ожидают работники сфер IT, бухгалтерии, финансов. Готовы к сокращению доходов из-за смены города работники образования и транспорта», — говорится в сообщении.

Тема: Делаем карьеру
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Экономика #Рынок труда
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Топ комментариев

corrector

У тебя , Кулёба, один сценарий: Вена - эмиграция, так что успей своровать побольше сейчас

Иркут 69

Ну насмешили... Соловьиный помет уже прочно стал мемом. О каком доверии речь..? ☺️

pepelmetal

Ни духа, ни сил у них на это нет

jeryakob

Не хватает высококвалифицированных низкооплачиваемых кадров (с). За еду работать не соглашаются
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