Новосибирцы устремились на работу в Москву

Фото: Sibnet.ru
Каждый пятый новосибирец в 2022 году планирует переехать в Москву и Санкт-Петербург ради работы, выяснили аналитики сервиса «Зарплата.ру».
Согласно данным опроса, 20% новосибирцев в новом году собираются покинуть родной город ради работы в столичных компаниях. При этом 62% выбрали Москву, 38% — Санкт-Петербург.
Среди тех, кто планирует переехать в следующем году, 10% получили приглашения для трудоустройства, 30% проходят удаленные собеседования, 60% будут искать работу уже после переезда.
«Наибольшего прироста в зарплате после переезда ожидают работники сфер IT, бухгалтерии, финансов. Готовы к сокращению доходов из-за смены города работники образования и транспорта», — говорится в сообщении.
correctorУ тебя , Кулёба, один сценарий: Вена - эмиграция, так что успей своровать побольше сейчас
Иркут 69Ну насмешили... Соловьиный помет уже прочно стал мемом. О каком доверии речь..? ☺️
pepelmetalНи духа, ни сил у них на это нет
jeryakobНе хватает высококвалифицированных низкооплачиваемых кадров (с). За еду работать не соглашаются