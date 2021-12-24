Новосибирцы устремились на работу в Москву

Каждый пятый новосибирец в 2022 году планирует переехать в Москву и Санкт-Петербург ради работы, выяснили аналитики сервиса «Зарплата.ру».

Согласно данным опроса, 20% новосибирцев в новом году собираются покинуть родной город ради работы в столичных компаниях. При этом 62% выбрали Москву, 38% — Санкт-Петербург.

Среди тех, кто планирует переехать в следующем году, 10% получили приглашения для трудоустройства, 30% проходят удаленные собеседования, 60% будут искать работу уже после переезда.

«Наибольшего прироста в зарплате после переезда ожидают работники сфер IT, бухгалтерии, финансов. Готовы к сокращению доходов из-за смены города работники образования и транспорта», — говорится в сообщении.