Ущерб от пожара в томской «Ленте» составил 2 млрд руб.

Сумма ущерба от пожара в гипермаркете «Лента» в Томске составила более 2 миллиардов рублей, сообщил представитель прокуратуры на судебном заседании по избранию меры пресечения обвиняемому в поджоге.

«Умышленно путем поджога повреждено имущество ООО "Лента", причинив последнему ущерб на сумму не менее 2 миллиардов рублей», — цитирует представителя ведомства ТАСС.

«Лента» на улице Елизаровых загорелась во вторник, пожар также спровоцировал серию взрывов. Выяснилось, что магазин поджег сотрудник подрядной организации из-за конфликта с менеджером.

Обвиняемый ответит за поджог по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», ему грозит до пяти лет колонии. Накануне суд арестовал фигуранта дела на два месяца.