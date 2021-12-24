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Ущерб от пожара в томской «Ленте» составил 2 млрд руб.

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Сумма ущерба от пожара в гипермаркете «Лента» в Томске составила более 2 миллиардов рублей, сообщил представитель прокуратуры на судебном заседании по избранию меры пресечения обвиняемому в поджоге.

«Умышленно путем поджога повреждено имущество ООО "Лента", причинив последнему ущерб на сумму не менее 2 миллиардов рублей», — цитирует представителя ведомства ТАСС.

«Лента» на улице Елизаровых загорелась во вторник, пожар также спровоцировал серию взрывов. Выяснилось, что магазин поджег сотрудник подрядной организации из-за конфликта с менеджером.

Обвиняемый ответит за поджог по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», ему грозит до пяти лет колонии. Накануне суд арестовал фигуранта дела на два месяца.

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Топ комментариев

corrector

У тебя , Кулёба, один сценарий: Вена - эмиграция, так что успей своровать побольше сейчас

pepelmetal

Ни духа, ни сил у них на это нет

ponhik78

Украина от ЯО отказалась не добровольно. Её буквально заставили это сделать США. Сомнения на счёт вменяемости...

Иркут 69

Ну насмешили... Соловьиный помет уже прочно стал мемом. О каком доверии речь..? ☺️
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