Ущерб от пожара в томской «Ленте» составил 2 млрд руб.

Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru
Сумма ущерба от пожара в гипермаркете «Лента» в Томске составила более 2 миллиардов рублей, сообщил представитель прокуратуры на судебном заседании по избранию меры пресечения обвиняемому в поджоге.
«Умышленно путем поджога повреждено имущество ООО "Лента", причинив последнему ущерб на сумму не менее 2 миллиардов рублей», — цитирует представителя ведомства ТАСС.
«Лента» на улице Елизаровых загорелась во вторник, пожар также спровоцировал серию взрывов. Выяснилось, что магазин поджег сотрудник подрядной организации из-за конфликта с менеджером.
Обвиняемый ответит за поджог по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», ему грозит до пяти лет колонии. Накануне суд арестовал фигуранта дела на два месяца.
correctorУ тебя , Кулёба, один сценарий: Вена - эмиграция, так что успей своровать побольше сейчас
pepelmetalНи духа, ни сил у них на это нет
ponhik78Украина от ЯО отказалась не добровольно. Её буквально заставили это сделать США. Сомнения на счёт вменяемости...
Иркут 69Ну насмешили... Соловьиный помет уже прочно стал мемом. О каком доверии речь..? ☺️