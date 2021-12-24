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Отшельница Агафья не стала жить в новой избе от Дерипаски

Источник:
Sibnet.ru
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Отшельниц Агафья Лыкова продолжает жить в старом доме, восстановленном после пожара, а в новом поселила помощника дьякона Георгия, сообщается в фильме вуза РТУ МИРЭА.

В декабре группа студентов и сотрудников РТУ МИРЭА вновь посетила знаменитую таежную отшельницу Агафью Лыкову. Здоровье ее этой осенью подверглось тяжелым испытаниям: осенью Агафья Карповна перенесла болезнь, которая дала осложнения на левую руку, а значит, внимание было особенно необходимо.

В этом году Агафье Карповне построили новый дом, построенный на деньги бизнесмена Олега Дерипаски, там живет помощник таежной отшельницы, дьякон Георгий. Сама же Агафья Карповна, чуждая материальной стороне жизни, продолжает жить в прежней намоленной избе.

В сентябре там произошло возгорание, но жилище чудом уцелело, и его смогли отремонтировать рабочие, прибывшие с Алтая. С двух сторон они обшили избу досками, заменили и утеплили потолок, так что там зимой стало тепло.

Из-за возраста и болезней Агафье Карповне уже тяжело таскать дрова, к тому же она старается их экономить, поэтому избу отапливает днем только для приготовления пищи. Хотя запаса дров, заготовленных летом добровольцами РТУ МИРЭА, должно хватить на всю оставшуюся зиму.

Сейчас отшельница соблюдает правила рождественского поста: печет хлеб, готовит каши, делает отвары из фруктов, привезенных ей добровольцами.

Быт Агафьи Лыковой включает в себя ежедневный тяжелый труд: она таскает дрова, готовит еду, кормит собак, коз, кур и кошек. Скот в эту осень и зиму не дает удоя, куры перестали нести яйца, но Агафья Карповна не унывает, сохраняя добрую улыбку и светлое настроение.

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