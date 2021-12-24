Пенсионный фонд и Фонд социального страхования объединят

Пенсионный фонд (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС) объединят к 1 января 2023 года, сообщила на трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений вице-премьер России Татьяна Голикова.

К процессу объединения фондов правительство относится осторожно, он предусматривает переходный период, приводит ТАСС слова Голиковой. ПФР и ФСС будут существовать на единой цифровой платформе и в настоящее время идет процесс объединения баз данных.

Вопрос объединения трех внебюджетных социальных фондов был поднят в 2018 году. В декабре 2018 года Голикова дала поручения Минтруду и внебюджетным социальным фондам (ПФР, ФСС и Фонду обязательного медстрахования) внести концептуальные предложения по изменению правового статуса фондов.

Впоследствии от идеи объединения трех фондов отказались, поскольку структура и функции ФОМС сильно отличается от структур ПФР и ФСС.