НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Пенсионный фонд и Фонд социального страхования объединят

Источник:
ТАСС
292 2
Фото: Uwe Brodrecht / CC BY-SA 2.0

Пенсионный фонд (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС) объединят к 1 января 2023 года, сообщила на трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений вице-премьер России Татьяна Голикова.

К процессу объединения фондов правительство относится осторожно, он предусматривает переходный период, приводит ТАСС слова Голиковой. ПФР и ФСС будут существовать на единой цифровой платформе и в настоящее время идет процесс объединения баз данных.

Вопрос объединения трех внебюджетных социальных фондов был поднят в 2018 году. В декабре 2018 года Голикова дала поручения Минтруду и внебюджетным социальным фондам (ПФР, ФСС и Фонду обязательного медстрахования) внести концептуальные предложения по изменению правового статуса фондов.

Впоследствии от идеи объединения трех фондов отказались, поскольку структура и функции ФОМС сильно отличается от структур ПФР и ФСС.

Еще по теме
Регионы самостоятельно определят тарифы на электроэнергию
Путин допустил появление единой валюты России и Белоруссии
Чем отличается микрозайм от банковского кредита?
Каждый пятый новосибирец потратит премию на раздачу долгов
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Мэр Томска Кляйн произнесет последнее слово в суде
Мэр Красноярска показал рецепт покорившего его жену блюда
Женщина-водитель в Новосибирске сбила ребенка на санках
Новосибирцы устремились на работу в Москву
Самое популярное
Определились финалисты шоу «Звезды в Африке»
Аналитики дали России несколько дней на разгром Украины
Игра Cyberpunk 2077 получила полноценное метро
Путин заявил, что России больше некуда отступать
Обсуждение (2)
Картина дня
Горбачев обвинил США в высокомерии
США не согласятся с требованиями России по НАТО
Пенсионный фонд и Фонд социального страхования объединят
Хлеб и подсолнечное масло подорожают к февралю
Мультимедиа
Азбука новогоднего стиля: выбираем цвета для елки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Самое обсуждаемое
67
Аналитики дали России несколько дней на разгром Украины
64
Путин заявил, что России больше некуда отступать
39
Богатство Америки объяснили колоссальной задолженностью
27
США задумались над запретом на поставку смартфонов в Россию
18
Песков назвал антипрививочников «опасными дураками»
Sibnet.Ru