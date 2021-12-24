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Рыбалку выдр засняли в «Шушенском бору»

Источник:
Sibnet.ru
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Госинспектор нацпарка «Шушенский бор» Сергей Чумаков запечатлел на камеру рыбалку двух речных выдр на территории Горного лесничества, сообщает пресс-служба нацпарка.

«Выдры, то поочередно, то одна за другой, исчезали в воде на несколько секунд. Когда они заныривали, мне удавалось делать секундные перебежки, приближаясь к воде. Далее, теперь уже на карачках или местами вовсе ползком, прячась за небольшие куртинки сухой травы, "вышел" на хорошую видимость и сделал первую серию снимков», — рассказал Чумаков.

Выдры находились под водой не более 15 секунд и часто появлялись с небольшими рыбешками. Условия съемки, из-за весьма плотного снегопада и серости не позволяли сделать качественные снимки. Для более крупного плана нужно было угадать, в каком месте выдры после кормежки «подойдут» близко к берегу.

«Выбрав оптимальный, на мой взгляд, небольшой заливчик, только успел устроиться за небольшой коряжкой, как в мою сторону пошло движение вначале одного, а затем и второго зверька. Выдры очень чутко реагируют на щелчок затвора фотокамеры, но идущий плотный снег немного заглушал звук, что и позволило сделать несколько кадров, прежде чем объектив запечатлел всплеск от занырнувших одновременно зверьков, которых я больше не увидел», — рассказал Чумаков.

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