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Половина россиян будет работать в праздники

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Почти каждый второй россиянин будет работать в новогодние праздники, выяснили аналитики сервиса «Работа.ру».

В опросе приняли участие более 5 тысяч респондентов из всех регионов России. Работать или подрабатывать в период новогодних праздников планируют 47% опрошенных.

Этот показатель значительно ниже, чем в предыдущие два года, когда работу в праздничные дни планировали более половины россиян.

31% предстоит работать пятидневную рабочую неделю. 24% опрошенных будут работать по сменному графику.

Тема: Делаем карьеру
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Экономика #Рынок труда #Новый год
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