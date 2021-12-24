Половина россиян будет работать в праздники

Почти каждый второй россиянин будет работать в новогодние праздники, выяснили аналитики сервиса «Работа.ру».

В опросе приняли участие более 5 тысяч респондентов из всех регионов России. Работать или подрабатывать в период новогодних праздников планируют 47% опрошенных.

Этот показатель значительно ниже, чем в предыдущие два года, когда работу в праздничные дни планировали более половины россиян.

31% предстоит работать пятидневную рабочую неделю. 24% опрошенных будут работать по сменному графику.