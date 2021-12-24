Фильм про молодость Джона Толкина появился в Wink

Фильм «Толкин» с Николасом Холтов в главной роли основан на реальных собитиях и рассказывает о молодости писателя-фантаста Джона Толкина. Картина доступна в видеосервисе Wink.

Действие фильма разворачивается в начале XX века. После смерти матери семьей для Джона Толкина становятся школьные друзья. Вчетвером они создают союз творческих молодых людей. В этом братстве 12-летний Джон открывает в себе талант к писательству, но ему еще предстоит набраться жизненного опыта для большого произведения.

Фанаты ждали долго выхода ленты. Но наследники английского писателя за 10 дней до премьеры фильма заявили, что вообще не у дел и картина их не интересует.

Тем не менее «Толкин» рассказал о молодости создателя книг о хоббитах, о потере родителей и поиске дружбы и любви. Именно во время участия в Первой мировой войне, стреляя из траншей и окопов, Толкин начал придумывать драконов и дремучее зло.

Посмотреть фильм «Толкин» в Wink можно за 349 рублей в стандартном качестве и за 399 рублей в высоком. Также ленту можно взять в аренду на два дня за 100 или 150 рублей.

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