Складские штабелеры: маленький помощник большого склада

Надежный и мощный штабелер поможет в значительной степени оптимизировать процессы в складском хозяйстве, ускорить процесс обработки и складирования грузов и сэкономить средства. О преимуществах такой техники рассказали специалисты компании «Адванта-М Сибирь».

Современная складская техника отличается большим разнообразием и эффективно используется. С помощью таких машин можно легко перевозить по территории разные грузы, сортировать и размещать их по стеллажам. Особенно востребованными являются штабелеры, обладающие массой преимуществ в сравнении с подобными машинами.

Для чего нужны штабелеры

Штабелеры — это напольные передвижные установки. Они позволяют с легкостью поднимать различные изделия на нужную высоту. После этого их можно рассортировать по полкам/стеллажам без привлечения рабочей силы.

Предназначена такая спецтехника для вертикального перемещения грузов. Называется этот процесс штабелированием. Кроме того, машины позволяют загружать товары в кузов. Они помогают распределить поддоны по стеллажам. «Адванта-М Сибирь» предлагает машины с разными техническими характеристиками. Они отличаются:

эргономичным дизайном;

бесшумной работой;

высококачественной сборкой;

большой грузоподъемностью;

доступной ценой.

В каталоге продавца представлены полуэлектрические модификации штабелеров. Здесь же можно приобрести самоходные образцы такой техники. Собраны они из запчастей европейского качества. Показатель грузоподъемности данной спецтехники достигает двух тонн. А показатель подъема вил – 2.5 метра. Передвигаются они быстро и непринужденно, позволяя выполнять складирование в рекордно короткие сроки.

Ассортимент штабелеров

Благодаря эргономичному дизайну штабелеры эффективно используются в небольших складских хозяйствах. Они прекрасно передвигаются через узкие проходы, не задерживая операторов. В «Адванта-М Сибирь» можно подобрать подходящую модификацию штабелеров с учетом высоты потолка склада.

В каталоге есть универсальные ручные гидравлические образцы. Также здесь представлены полуэлектрические модели. При необходимости у торговой компании можно заказать самоходные штабелеры, обладающие массой преимуществ. Они дополнительно оснащены тяговыми двигателями.

Фото: © «Адванта-М Сибирь»

Все три вида штабелеров работают бесшумно, выполняя распределение и складирование грузов в кратчайшие сроки. Различаются они между собой показателями грузоподъемности и мощности. Таким образом, выбирая спецтехнику, необходимо внимательно ознакомиться с техническими спецификациями каждой модели.

В каталожном списке торговой компании представленные модификации штабелеров имеют детальное описание технических параметров и сопровождаются высококачественными снимками. Подобрать машины можно по разным критериям, включая мощность, грузоподъемность или же высоту подъема вил. Зависит такой выбор и от особенностей складского помещения или грузов, с которыми приходится работать.

Можно воспользоваться услугами квалифицированных консультантов «Адванта-М Сибирь», которые дадут исчерпывающую информацию по любой модели штабелера и помогут с выбором данной спецтехники.