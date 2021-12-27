НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Складские штабелеры: маленький помощник большого склада

Источник:
Sibnet.ru
290 0
Фото: © «Адванта-М Сибирь»
Надежный и мощный штабелер поможет в значительной степени оптимизировать процессы в складском хозяйстве, ускорить процесс обработки и складирования грузов и сэкономить средства. О преимуществах такой техники рассказали специалисты компании «Адванта-М Сибирь».

Современная складская техника отличается большим разнообразием и эффективно используется. С помощью таких машин можно легко перевозить по территории разные грузы, сортировать и размещать их по стеллажам. Особенно востребованными являются штабелеры, обладающие массой преимуществ в сравнении с подобными машинами.

Для чего нужны штабелеры

Штабелеры — это напольные передвижные установки. Они позволяют с легкостью поднимать различные изделия на нужную высоту. После этого их можно рассортировать по полкам/стеллажам без привлечения рабочей силы. 

Предназначена такая спецтехника для вертикального перемещения грузов. Называется этот процесс штабелированием. Кроме того, машины позволяют загружать товары в кузов. Они помогают распределить поддоны по стеллажам. «Адванта-М Сибирь» предлагает машины с разными техническими характеристиками. Они отличаются:

  • эргономичным дизайном;
  • бесшумной работой;
  • высококачественной сборкой;
  • большой грузоподъемностью;
  • доступной ценой.

В каталоге продавца представлены полуэлектрические модификации штабелеров. Здесь же можно приобрести самоходные образцы такой техники. Собраны они из запчастей европейского качества. Показатель грузоподъемности данной спецтехники достигает двух тонн. А показатель подъема вил – 2.5 метра. Передвигаются они быстро и непринужденно, позволяя выполнять складирование в рекордно короткие сроки.

Ассортимент штабелеров

Благодаря эргономичному дизайну штабелеры эффективно используются в небольших складских хозяйствах. Они прекрасно передвигаются через узкие проходы, не задерживая операторов. В «Адванта-М Сибирь» можно подобрать подходящую модификацию штабелеров с учетом высоты потолка склада. 

В каталоге есть универсальные ручные гидравлические образцы. Также здесь представлены полуэлектрические модели. При необходимости у торговой компании можно заказать самоходные штабелеры, обладающие массой преимуществ. Они дополнительно оснащены тяговыми двигателями.

Фото: © «Адванта-М Сибирь»

Все три вида штабелеров работают бесшумно, выполняя распределение и складирование грузов в кратчайшие сроки. Различаются они между собой показателями грузоподъемности и мощности. Таким образом, выбирая спецтехнику, необходимо внимательно ознакомиться с техническими спецификациями каждой модели.

В каталожном списке торговой компании представленные модификации штабелеров имеют детальное описание технических параметров и сопровождаются высококачественными снимками. Подобрать машины можно по разным критериям, включая мощность, грузоподъемность или же высоту подъема вил. Зависит такой выбор и от особенностей складского помещения или грузов, с которыми приходится работать.

Можно воспользоваться услугами квалифицированных консультантов «Адванта-М Сибирь», которые дадут исчерпывающую информацию по любой модели штабелера и помогут с выбором данной спецтехники.

P
Еще по теме
Новосибирцы бросились скупать ушанки и валенки
Мишустин посчитал рост цен платой за открытость экономики
Импортозамещение России расстроило США
США задумались над запретом на поставку смартфонов в Россию
смотреть все
Экономика #Торговля
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Мэр Томска Кляйн произнес последнее слово в суде
Хуснуллин поспорил с Шойгу об идее новых сибирских городов
Морозная погода ожидается в Забайкалье
Муж оказался главным подозреваемым в убийстве жены и детей в Канске
Самое популярное
Определен победитель шоу «Звезды в Африке»
Steam запустил грандиозную распродажу игр
Игра Overwatch стала бесплатной
Объявлен победитель 22‑го сезона «Битвы экстрасенсов»
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Азбука новогоднего стиля: выбираем цвета для елки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Топ комментариев

лачинов

Даже не знаю о чем это. Об уровне демократии, или об уровне культуры?На мой взгляд скорее второе.

Alhazred

Не знаю насколько эти ракеты умны, но явно умнее тебя)))

slavaynin

это смотря как считать,с цирконами или без?

pepelmetal

"Пример из истории - Гитлеровская Германия. Поэтому демократический мир всегда будет с такими режимами...
Sibnet.Ru