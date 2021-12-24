Хлеб и подсолнечное масло подорожают к февралю

Мука, хлеб и подсолнечное масло к началу февраля вырастут в цене в связи с ростом издержек производителей. Сырье дешевеет, но дорожают другие составляющие себестоимости, говорится в докладе Минсельхоза России.

Пшеничная мука к февралю может подорожать в рознице на 3,7%, хлеб — на 2,1%, подсолнечное масло — на 2,2% по сравнению с ноябрьскими показателями, пишут «Известия» со ссылкой на доклад в правительство.

По расчетам Минсельхоза, мука в магазинах ко 2 февраля подорожает до 47 рублей за килограмм, стоимость хлеба в результате вырастет: одна буханка в 700 граммов в феврале может стоить 43 рублей. Стоимость подсолнечного масла в рознице к 26 января вырастет до 137,4 рубля за килограмм.

На повышение стоимости продукции скажется рост издержек производителей. У них увеличиваются затраты на оплату коммунальных услуг, транспортировку и упаковку.