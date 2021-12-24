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Вирусолог усомнился в появлении коллективного иммунитета в 2022 году

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Россия не достигнет в 2022 году 80% коллективного иммунитета к коронавирусу, если у людей не поменяется отношение к прививке в лучшую сторону, сообщил вирусолог Алексей Аграновский.

Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции 23 декабря заявил, что коллективный иммунитет в стране достиг 59,4% и призвал увеличить его уровень до 80% во втором квартале 2022 года.

«Я недавно ревакцинировался, и мне сказали медработники, что люди идут в основном на ревакцинацию. То есть у нас как было 50% населения, которое не хочет в силу каких-то причин вакцинироваться, так оно и есть, и это очень труднопреодолимый барьер», — цитирует Аграновского Национальная служба новостей.

По его мнению, все будет зависеть от темпов вакцинации, а они не вырастут, если не будет меняться отношение к прививке. Сейчас же в России большое количество людей разделяет взгляды антипрививочников.

Тема: Коронакризис
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Топ комментариев

corrector

У тебя , Кулёба, один сценарий: Вена - эмиграция, так что успей своровать побольше сейчас

pepelmetal

Ни духа, ни сил у них на это нет

ponhik78

Украина от ЯО отказалась не добровольно. Её буквально заставили это сделать США. Сомнения на счёт вменяемости...

Иркут 69

Ну насмешили... Соловьиный помет уже прочно стал мемом. О каком доверии речь..? ☺️
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