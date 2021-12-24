Вирусолог усомнился в появлении коллективного иммунитета в 2022 году

Россия не достигнет в 2022 году 80% коллективного иммунитета к коронавирусу, если у людей не поменяется отношение к прививке в лучшую сторону, сообщил вирусолог Алексей Аграновский.

Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции 23 декабря заявил, что коллективный иммунитет в стране достиг 59,4% и призвал увеличить его уровень до 80% во втором квартале 2022 года.

«Я недавно ревакцинировался, и мне сказали медработники, что люди идут в основном на ревакцинацию. То есть у нас как было 50% населения, которое не хочет в силу каких-то причин вакцинироваться, так оно и есть, и это очень труднопреодолимый барьер», — цитирует Аграновского Национальная служба новостей.

По его мнению, все будет зависеть от темпов вакцинации, а они не вырастут, если не будет меняться отношение к прививке. Сейчас же в России большое количество людей разделяет взгляды антипрививочников.