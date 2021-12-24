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Кузбасс отправил в Китай первый контейнерный поезд с углем

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ОАО «РЖД»

Первый на Западно-Сибирской железной дороге контейнерный поезд с углем отправлен со станции Кемерово-Сортировочное в китайскую провинцию Маньчжурия, сообщила ЗСЖД.

Поезд, в составе которого 62 сорокафутовых универсальных контейнера с углем, проследует через сухопутный пограничный переезд Забайкальск в китайскую провинцию Маньчжурия.

Каменный уголь в контейнерах не смерзается при перегрузке из российского подвижного состава в китайский: контейнеры достаточно переставить с платформы на платформу либо разместить для временного хранения на специализированной площадке.

При такой транспортировки грузов также сокращаются сроки доставки и ускоряется оборот вагонов за счет того, что полносоставный поезд следует от станции отправления до станции назначения без дополнительных операций на промежуточных станциях (прицепки или отцепки вагонов).

В этом году в Кузбасском регионе ЗСЖД рост контейнерных перевозок составил 15% к уровню прошлого года, количество контейнерных поездов увеличилось со 135 до 155.

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